Rambus Aktie 644116 / US7509171069
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29.09.2026 16:02:21
NASDAQ Composite Index-Papier Rambus-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Rambus von vor einem Jahr verloren
Investoren, die vor Jahren in Rambus-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Rambus-Papier via Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Rambus-Papier bei 103.99 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0.962 Rambus-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 98.20 USD, da sich der Wert eines Rambus-Papiers am 28.09.2026 auf 102.12 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 1.80 Prozent verkleinert.
Rambus wurde jüngst mit einem Börsenwert von 11.38 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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