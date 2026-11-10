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|Lukrativer Rambus-Einstieg?
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10.11.2026 16:02:22
NASDAQ Composite Index-Papier Rambus-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Rambus-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Vor Jahren in Rambus-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 5 Jahren wurde das Rambus-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Rambus-Papier bei 24.02 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 4.163 Rambus-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 09.11.2026 336.14 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 80.74 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 236.14 Prozent angezogen.
Rambus war somit zuletzt am Markt 7.94 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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