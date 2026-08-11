NASDAQ Composite Index-Papier Rambus-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Rambus-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Das Rambus-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Rambus-Papier an diesem Tag bei 52.30 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 191.205 Rambus-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 10.08.2026 18’334.61 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 95.89 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 83.35 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Rambus belief sich zuletzt auf 11.02 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch