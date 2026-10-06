Rambus Aktie 644116 / US7509171069
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06.10.2026 16:02:17
NASDAQ Composite Index-Papier Rambus-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Rambus von vor 3 Jahren eingefahren
Vor Jahren in Rambus-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.
Das Rambus-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 59.36 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 16.846 Rambus-Aktien im Depot. Die gehaltenen Rambus-Anteile wären am 05.10.2026 1’858.15 USD wert, da der Schlussstand 110.30 USD betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 85.82 Prozent gesteigert.
Am Markt war Rambus jüngst 11.98 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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