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17.11.2026 16:02:19
NASDAQ Composite Index-Papier Rambus-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Rambus von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in Rambus-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.
Vor 10 Jahren wurde das Rambus-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Rambus-Anteile bei 13.39 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 74.683 Rambus-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 16.11.2026 5’820.76 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 77.94 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 482.08 Prozent vermehrt.
Der Rambus-Wert an der Börse wurde auf 8.80 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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