Vor 10 Jahren wurde das Rambus-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Rambus-Anteile bei 13.39 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 74.683 Rambus-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 16.11.2026 5’820.76 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 77.94 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 482.08 Prozent vermehrt.

Der Rambus-Wert an der Börse wurde auf 8.80 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch