Radware Aktie 1004294 / IL0010834765
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09.10.2026 10:02:31
NASDAQ Composite Index-Papier Radware-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Radware von vor 5 Jahren bedeutet
Bei einem frühen Investment in Radware-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.
Vor 5 Jahren wurde das Radware-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Radware-Anteile bei 33.71 USD. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Radware-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 29.665 Radware-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 871.85 USD, da sich der Wert eines Radware-Papiers am 08.10.2026 auf 29.39 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 12.82 Prozent verkleinert.
Radware markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 1.27 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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