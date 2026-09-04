Radware Aktie 1004294 / IL0010834765
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04.09.2026 10:02:29
NASDAQ Composite Index-Papier Radware-Aktie: So viel hätte eine Investition in Radware von vor 3 Jahren abgeworfen
Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Radware-Aktie gebracht.
Vor 3 Jahren wurde das Radware-Papier via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren Radware-Anteile an diesem Tag 17.19 USD wert. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 581.734 Radware-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Radware-Aktie auf 28.53 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 16’596.86 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 65.97 Prozent gesteigert.
Alle Radware-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1.17 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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