NASDAQ Composite Index-Papier Radware-Aktie: So viel hätte eine Investition in Radware von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor 3 Jahren wurde das Radware-Papier via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren Radware-Anteile an diesem Tag 17.19 USD wert. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 581.734 Radware-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Radware-Aktie auf 28.53 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 16’596.86 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 65.97 Prozent gesteigert.

Alle Radware-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1.17 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch