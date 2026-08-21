Radware Aktie 1004294 / IL0010834765
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21.08.2026 10:02:26
NASDAQ Composite Index-Papier Radware-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Radware von vor 10 Jahren eingebracht
Vor Jahren Radware-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 10 Jahren wurden Radware-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Radware-Aktie letztlich bei 13.46 USD. Bei einem Radware-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 7.429 Radware-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 20.08.2026 auf 26.98 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 200.45 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 100.45 Prozent vermehrt.
Insgesamt war Radware zuletzt 1.17 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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