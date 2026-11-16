NASDAQ Composite Index-Papier Radcom-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Radcom von vor 5 Jahren angefallen

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Radcom-Papier via Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Radcom-Papier an diesem Tag 11.51 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in die Radcom-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 868.810 Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 13.11.2026 9’556.91 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 11.00 USD belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 4.43 Prozent.

Der Marktwert von Radcom betrug jüngst 187.35 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch