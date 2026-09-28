Radcom Aktie 718583 / IL0010826688
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28.09.2026 16:02:19
NASDAQ Composite Index-Papier Radcom-Aktie: So viel Verlust hätte eine Radcom-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Das wäre der Verlust bei einem frühen Radcom-Investment gewesen.
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Radcom-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 19.92 USD. Bei einem Radcom-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 50.201 Radcom-Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 520.08 USD, da sich der Wert eines Radcom-Papiers am 25.09.2026 auf 10.36 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 47.99 Prozent abgenommen.
Die Marktkapitalisierung von Radcom bezifferte sich zuletzt auf 173.15 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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