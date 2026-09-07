Radcom Aktie 718583 / IL0010826688
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07.09.2026 16:02:19
NASDAQ Composite Index-Papier Radcom-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Radcom von vor einem Jahr bedeutet
Vor Jahren Radcom-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.
Heute vor 1 Jahr wurde die Radcom-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 13.72 USD. Bei einem 1’000-USD-Investment vor 1 Jahr, besässe man nun 72.913 Radcom-Papiere. Da sich der Wert eines Anteils am 04.09.2026 auf 10.03 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 731.32 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 26.87 Prozent eingebüsst.
Zuletzt verbuchte Radcom einen Börsenwert von 168.05 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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