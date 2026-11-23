Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit der Radcom-Aktie statt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 19.80 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 5.051 Radcom-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 10.70 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 54.04 USD wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 45.96 Prozent.

Radcom war somit zuletzt am Markt 181.25 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch