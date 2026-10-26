NASDAQ Composite Index-Papier Radcom-Aktie: So viel Verlust hätte ein Radcom-Investment von vor 10 Jahren eingebracht

Heute vor 10 Jahren wurde die Radcom-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 20.55 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in die Radcom-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 486.618 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 4’948.91 USD, da sich der Wert eines Radcom-Anteils am 23.10.2026 auf 10.17 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 50.51 Prozent abgenommen.

Die Marktkapitalisierung von Radcom bezifferte sich zuletzt auf 169.91 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch