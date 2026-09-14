NASDAQ Composite Index-Papier Radcom-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Radcom-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Die Radcom-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Radcom-Aktie an diesem Tag bei 8.75 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in die Radcom-Aktie investiert hätte, hätte er nun 1’142.857 Anteile im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 11.09.2026 11’325.71 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 9.91 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 13.26 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von Radcom belief sich jüngst auf 165.45 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch