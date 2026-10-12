Radcom Aktie 718583 / IL0010826688
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12.10.2026 16:02:24
NASDAQ Composite Index-Papier Radcom-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Radcom von vor 3 Jahren eingefahren
Investoren, die vor Jahren in Radcom-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Vor 3 Jahren wurden Radcom-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 8.40 USD. Wer vor 3 Jahren 100 USD in die Radcom-Aktie investiert hat, hat nun 11.905 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 10.29 USD gerechnet, wäre die Investition nun 122.50 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 22.50 Prozent angewachsen.
Der Börsenwert von Radcom belief sich jüngst auf 171.75 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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