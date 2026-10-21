NASDAQ Composite Index-Papier QUALCOMM-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in QUALCOMM von vor einem Jahr verdient

Die QUALCOMM-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die QUALCOMM-Aktie bei 168.83 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 1 Jahr, besässe man nun 0.592 QUALCOMM-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs auf 175.71 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 104.08 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 4.08 Prozent.

Der QUALCOMM-Wert an der Börse wurde auf 185.45 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch