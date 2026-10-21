QUALCOMM Aktie 964930 / US7475251036
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Langfristige Investition
|
21.10.2026 16:02:24
NASDAQ Composite Index-Papier QUALCOMM-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in QUALCOMM von vor einem Jahr verdient
Vor Jahren QUALCOMM-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.
Die QUALCOMM-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die QUALCOMM-Aktie bei 168.83 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 1 Jahr, besässe man nun 0.592 QUALCOMM-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs auf 175.71 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 104.08 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 4.08 Prozent.
Der QUALCOMM-Wert an der Börse wurde auf 185.45 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: DKSH - Mit Rückenwind in neue Höhen
Bei DKSH läuft es rund: Das operative Geschäft wächst, eine strategisch wichtige Übernahme eröffnet neue Perspektiven und die Aktie klettert auf ein Drei-Jahres-Hoch. Auch charttechnisch ist der Weg nach oben noch nicht ausgereizt.Weiterlesen!
Nachrichten zu QUALCOMM Inc.
|
14.10.26
|NASDAQ Composite Index-Titel QUALCOMM-Aktie: So viel hätte eine Investition in QUALCOMM von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
13.10.26
|Schwacher Handel: NASDAQ 100 legt nachmittags den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
|
09.10.26
|Zuversicht in New York: NASDAQ 100 zum Handelsstart mit Kursplus (finanzen.ch)
|
07.10.26
|NASDAQ Composite Index-Papier QUALCOMM-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in QUALCOMM von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
05.10.26
|Montagshandel in New York: NASDAQ 100 zum Handelsende mit Kursplus (finanzen.ch)
|
30.09.26
|NASDAQ Composite Index-Wert QUALCOMM-Aktie: So viel Gewinn hätte ein QUALCOMM-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
28.09.26
|Zurückhaltung in New York: NASDAQ Composite zum Ende des Montagshandels schwächer (finanzen.ch)
|
28.09.26
|Verluste in New York: NASDAQ 100 verliert schlussendlich (finanzen.ch)
Analysen zu QUALCOMM Inc.
Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch
Orion, ABB und Euronext stehen im Mittelpunkt dieses BX Morningcalls. Olivia Hähnel (BX Swiss) und François Bloch (Investment-Stratege) ordnen Kennzahlen, Kursbewegungen, Dividendenentwicklungen und unternehmensspezifischen Risiken der Aktien: Orion, ABB und Euronext ein.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
QUALCOMM am 21.10.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI schliesst wenig bewegt -- DAX beendet Handel mit Verlusten -- Wall Street letztlich uneins -- Asiens Börsen verlieren letztlich stark
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Donnerstag seitwärts, während sich der deutsche Aktienmarkt klar im Minus bewegte. Die Wall Street notierte uneinheitlich. An den Börsen in Asien ging es am Donnerstag nach unten.