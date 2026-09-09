QUALCOMM Aktie 964930 / US7475251036
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09.09.2026 16:02:30
NASDAQ Composite Index-Papier QUALCOMM-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in QUALCOMM von vor 5 Jahren verdient
Vor Jahren in QUALCOMM eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.
Die QUALCOMM-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 141.58 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das QUALCOMM-Papier investiert hätte, befänden sich nun 0.706 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des QUALCOMM-Papiers auf 174.09 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 122.96 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 22.96 Prozent gleich.
Am Markt war QUALCOMM jüngst 177.34 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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