QUALCOMM Aktie 964930 / US7475251036
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05.08.2026 16:02:26
NASDAQ Composite Index-Papier QUALCOMM-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in QUALCOMM von vor 3 Jahren verdient
Das wäre der Verdienst eines frühen QUALCOMM-Einstiegs gewesen.
Am 05.08.2023 wurden QUALCOMM-Anteile an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 121.50 USD wert. Bei einem QUALCOMM-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 8.230 QUALCOMM-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 04.08.2026 auf 162.67 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’338.85 USD wert. Das entspricht einem Plus von 33.88 Prozent.
Alle QUALCOMM-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 159.16 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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QUALCOMM am 05.08.2026
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