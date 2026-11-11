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11.11.2026 16:02:23
NASDAQ Composite Index-Papier QUALCOMM-Aktie: So viel hätten Anleger an einem QUALCOMM-Investment von vor 10 Jahren verdient
Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die QUALCOMM-Aktie gebracht.
Die QUALCOMM-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die QUALCOMM-Anteile bei 66.88 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1.495 QUALCOMM-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 10.11.2026 auf 173.53 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 259.46 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 159.46 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von QUALCOMM bezifferte sich zuletzt auf 182.37 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
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QUALCOMM am 11.11.2026
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