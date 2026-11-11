NASDAQ Composite Index-Papier QUALCOMM-Aktie: So viel hätten Anleger an einem QUALCOMM-Investment von vor 10 Jahren verdient

Die QUALCOMM-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die QUALCOMM-Anteile bei 66.88 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1.495 QUALCOMM-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 10.11.2026 auf 173.53 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 259.46 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 159.46 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von QUALCOMM bezifferte sich zuletzt auf 182.37 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch