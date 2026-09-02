NASDAQ Composite Index-Papier QUALCOMM-Aktie: So viel Gewinn hätte ein QUALCOMM-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor 3 Jahren wurde die QUALCOMM-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren QUALCOMM-Anteile 115.39 USD wert. Bei einem 10’000-USD-Investment vor 3 Jahren, besässe man nun 86.666 QUALCOMM-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand 166.61 USD gerechnet, wäre die Investition nun 14’439.49 USD wert. Damit wäre die Investition 44.39 Prozent mehr wert.

Alle QUALCOMM-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 179.45 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch