QUALCOMM Aktie 964930 / US7475251036
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02.09.2026 16:02:31
NASDAQ Composite Index-Papier QUALCOMM-Aktie: So viel Gewinn hätte ein QUALCOMM-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen QUALCOMM-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.
Vor 3 Jahren wurde die QUALCOMM-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren QUALCOMM-Anteile 115.39 USD wert. Bei einem 10’000-USD-Investment vor 3 Jahren, besässe man nun 86.666 QUALCOMM-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand 166.61 USD gerechnet, wäre die Investition nun 14’439.49 USD wert. Damit wäre die Investition 44.39 Prozent mehr wert.
Alle QUALCOMM-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 179.45 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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