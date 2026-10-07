NASDAQ Composite Index-Papier QUALCOMM-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in QUALCOMM von vor 5 Jahren eingefahren

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem QUALCOMM-Papier statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 127.84 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in QUALCOMM-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 7.822 QUALCOMM-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 181.03 USD gerechnet, wäre die Investition nun 1’416.07 USD wert. Die Steigerung von 1’000 USD zu 1’416.07 USD entspricht einer Performance von +41.61 Prozent.

QUALCOMM war somit zuletzt am Markt 189.16 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch