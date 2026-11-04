NASDAQ Composite Index-Papier QUALCOMM-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in QUALCOMM von vor 5 Jahren abgeworfen

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der QUALCOMM-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendeten die QUALCOMM-Anteile bei 156.11 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 64.057 QUALCOMM-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 03.11.2026 auf 164.43 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10’532.96 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 5.33 Prozent angezogen.

QUALCOMM erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 173.20 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch