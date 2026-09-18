Provident Financial Holdings Aktie 513977 / US7438681014
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18.09.2026 16:02:20
NASDAQ Composite Index-Papier Provident Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Provident Financial-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Provident Financial-Aktien gewesen.
Vor 3 Jahren wurden Provident Financial-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Provident Financial-Papier an diesem Tag 12.62 USD wert. Bei einem Provident Financial-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 79.239 Provident Financial-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 17.09.2026 auf 18.61 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’474.64 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 47.46 Prozent angewachsen.
Alle Provident Financial-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 115.10 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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