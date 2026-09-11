NASDAQ Composite Index-Papier Provident Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Provident Financial-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr wurde das Provident Financial-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Provident Financial-Aktie bei 15.56 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Provident Financial-Aktie investiert hätte, hätte er nun 6.427 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Provident Financial-Aktie auf 18.71 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 120.24 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 20.24 Prozent gleich.

Am Markt war Provident Financial jüngst 116.54 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch