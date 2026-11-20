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20.11.2026 16:02:17
NASDAQ Composite Index-Papier Provident Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Provident Financial-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Provident Financial-Aktie Investoren gebracht.
Heute vor 5 Jahren wurde die Provident Financial-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 16.77 USD. Bei einem 1’000-USD-Investment vor 5 Jahren, besässe man nun 59.630 Provident Financial-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 1’102.27 USD, da sich der Wert eines Provident Financial-Anteils am 19.11.2026 auf 18.49 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 10.23 Prozent vermehrt.
Der Marktwert von Provident Financial betrug jüngst 113.40 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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