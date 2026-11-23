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23.11.2026 16:02:27
NASDAQ Composite Index-Papier Prosperity Bancshares-Aktie: So viel Verlust hätte ein Prosperity Bancshares-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
Wer vor Jahren in Prosperity Bancshares eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.
Heute vor 5 Jahren wurden Prosperity Bancshares-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Prosperity Bancshares-Papier bei 76.40 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Prosperity Bancshares-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 1.309 Prosperity Bancshares-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 91.10 USD, da sich der Wert eines Prosperity Bancshares-Anteils am 20.11.2026 auf 69.60 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 8.90 Prozent eingebüsst.
Prosperity Bancshares war somit zuletzt am Markt 8.27 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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