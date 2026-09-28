NASDAQ Composite Index-Papier Prosperity Bancshares-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Prosperity Bancshares-Investment von vor 5 Jahren verloren

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit dem Prosperity Bancshares-Papier statt. Der Schlusskurs des Prosperity Bancshares-Papiers betrug an diesem Tag 70.54 USD. Wenn man vor 5 Jahren 1’000 USD in die Prosperity Bancshares-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 14.176 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 960.73 USD, da sich der Wert eines Prosperity Bancshares-Papiers am 25.09.2026 auf 67.77 USD belief. Mit einer Performance von -3.93 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von Prosperity Bancshares bezifferte sich zuletzt auf 8.13 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch