NASDAQ Composite Index-Papier Prosperity Bancshares-Aktie: So viel hätte eine Investition in Prosperity Bancshares von vor 10 Jahren abgeworfen

Am 02.11.2016 wurde das Prosperity Bancshares-Papier via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Prosperity Bancshares-Papiers betrug an diesem Tag 53.49 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Prosperity Bancshares-Papier investiert hätte, hätte er nun 1.870 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 30.10.2026 auf 71.98 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 134.57 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 34.57 Prozent.

Prosperity Bancshares markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 8.66 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch