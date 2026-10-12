NASDAQ Composite Index-Papier Prosperity Bancshares-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Prosperity Bancshares-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Am 12.10.2025 wurde das Prosperity Bancshares-Papier via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Prosperity Bancshares-Aktie bei 62.98 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Prosperity Bancshares-Aktie investiert, befänden sich nun 1.588 Prosperity Bancshares-Anteile in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 104.97 USD, da sich der Wert eines Prosperity Bancshares-Anteils am 09.10.2026 auf 66.11 USD belief. Mit einer Performance von +4.97 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Zuletzt verbuchte Prosperity Bancshares einen Börsenwert von 7.92 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch