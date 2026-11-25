Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Power Integrations-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 77.15 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Power Integrations-Papier investiert hätte, befänden sich nun 1.296 Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 51.50 USD, da sich der Wert eines Power Integrations-Anteils am 24.11.2026 auf 39.73 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 48.50 Prozent verringert.

Der Marktwert von Power Integrations betrug jüngst 2.44 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch