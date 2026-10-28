NASDAQ Composite Index-Papier Power Integrations-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Power Integrations von vor 3 Jahren eingebracht

Die Power Integrations-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 70.00 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in das Power Integrations-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 142.857 Power Integrations-Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 27.10.2026 7’047.14 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 49.33 USD belief. Die Abnahme von 10’000 USD zu 7’047.14 USD entspricht einer negativen Performance von 29.53 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Power Integrations eine Börsenbewertung in Höhe von 2.76 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch