NASDAQ Composite Index-Papier Power Integrations-Aktie: So viel hätte eine Investition in Power Integrations von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Power Integrations-Papier via Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 41.54 USD. Bei einem Power Integrations-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2.407 Power Integrations-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 22.09.2026 123.88 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 51.46 USD belief. Das entspricht einem Plus von 23.88 Prozent.

Power Integrations war somit zuletzt am Markt 2.76 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch