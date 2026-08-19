NASDAQ Composite Index-Papier Power Integrations-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Power Integrations-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem Power Integrations-Papier statt. Der Schlusskurs der Power Integrations-Aktie betrug an diesem Tag 28.74 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 1’000 USD in die Power Integrations-Aktie investierten, hätten nun 34.795 Anteile im Besitz. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2’038.62 USD, da sich der Wert einer Power Integrations-Aktie am 18.08.2026 auf 58.59 USD belief. Das entspricht einem Plus von 103.86 Prozent.

Am Markt war Power Integrations jüngst 3.49 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch