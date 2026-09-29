NASDAQ Composite Index-Papier Powell Industries-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Powell Industries von vor einem Jahr verdient

Powell Industries-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 101.01 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Powell Industries-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0.990 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 28.09.2026 auf 187.23 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 185.36 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 85.36 Prozent erhöht.

Am Markt war Powell Industries jüngst 6.89 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch