Powell Industries Aktie 963709 / US7391281067
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06.10.2026 16:02:17
NASDAQ Composite Index-Papier Powell Industries-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Powell Industries von vor 3 Jahren verdient
Vor Jahren in Powell Industries-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.
Vor 3 Jahren wurde das Powell Industries-Papier via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Powell Industries-Papiers betrug an diesem Tag 27.89 USD. Wer vor 3 Jahren 1’000 USD in die Powell Industries-Aktie investiert hat, hat nun 35.859 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Powell Industries-Papiers auf 197.84 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 7’094.43 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 609.44 Prozent zugenommen.
Der Börsenwert von Powell Industries belief sich zuletzt auf 7.22 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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