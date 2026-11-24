Am 24.11.2025 wurde die Powell Industries-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 100.03 USD wert. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 99.973 Powell Industries-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Powell Industries-Papiers auf 161.98 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 16’193.68 USD wert. Damit wäre die Investition um 61.94 Prozent gestiegen.

Der Börsenwert von Powell Industries belief sich zuletzt auf 5.44 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch