NASDAQ Composite Index-Papier Powell Industries-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Powell Industries-Investment von vor einem Jahr verdient

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Powell Industries-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand die Powell Industries-Aktie an diesem Tag bei 124.71 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in die Powell Industries-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 8.018 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 26.10.2026 auf 157.07 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’259.45 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 25.94 Prozent gesteigert.

Alle Powell Industries-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 5.71 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch