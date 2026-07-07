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Powell Industries Aktie 963709 / US7391281067

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Performance unter der Lupe 07.07.2026 16:02:25

NASDAQ Composite Index-Papier Powell Industries-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Powell Industries-Investment von vor einem Jahr verdient

Bei einem frühen Powell Industries-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Powell Industries
184.89 CHF -10.36%
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Heute vor 1 Jahr wurden Powell Industries-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Powell Industries-Aktie an diesem Tag 71.96 USD wert. Wer vor 1 Jahr 100 USD in die Powell Industries-Aktie investiert hat, hat nun 1.390 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 06.07.2026 auf 248.05 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 344.69 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 244.69 Prozent.

Der Börsenwert von Powell Industries belief sich zuletzt auf 8.98 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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