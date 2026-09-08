NASDAQ Composite Index-Papier Powell Industries-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Powell Industries von vor 3 Jahren abgeworfen

Am 08.09.2023 wurden Powell Industries-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Powell Industries-Aktie an diesem Tag bei 27.79 USD. Bei einem Investment von 100 USD in das Powell Industries-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3.599 Powell Industries-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Powell Industries-Papiers auf 181.17 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 652.00 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 552.00 Prozent zugenommen.

Insgesamt war Powell Industries zuletzt 6.60 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch