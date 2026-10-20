Powell Industries Aktie 963709 / US7391281067
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20.10.2026 16:02:19
NASDAQ Composite Index-Papier Powell Industries-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Powell Industries von vor 10 Jahren eingebracht
Bei einem frühen Investment in Powell Industries-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.
Powell Industries-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 12.54 USD. Bei einem Powell Industries-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 7.972 Powell Industries-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 19.10.2026 auf 165.76 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’321.50 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 1’221.50 Prozent angewachsen.
Die Marktkapitalisierung von Powell Industries bezifferte sich zuletzt auf 6.02 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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