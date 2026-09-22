Powell Industries Aktie 963709 / US7391281067
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22.09.2026 16:02:23
NASDAQ Composite Index-Papier Powell Industries-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Powell Industries von vor 10 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen Powell Industries-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit Powell Industries-Anteilen statt. Zum Handelsende stand das Powell Industries-Papier an diesem Tag bei 13.20 USD. Bei einem Powell Industries-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 757.576 Powell Industries-Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 142’090.91 USD, da sich der Wert eines Powell Industries-Papiers am 21.09.2026 auf 187.56 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 1’320.91 Prozent.
Insgesamt war Powell Industries zuletzt 6.70 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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