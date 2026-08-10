Pool Aktie 2566797 / US73278L1052
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10.08.2026 16:02:20
NASDAQ Composite Index-Papier Pool-Aktie: So viel Verlust hätte eine Pool-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Wer vor Jahren in Pool-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.
Die Pool-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Pool-Aktie bei 484.18 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 10’000 USD in die Pool-Aktie investierten, hätten nun 20.653 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Pool-Papiere wären am 07.08.2026 4’261.02 USD wert, da der Schlussstand 206.31 USD betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 57.39 Prozent eingebüsst.
Pool markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 7.49 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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