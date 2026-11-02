NASDAQ Composite Index-Papier Pool-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Pool von vor 5 Jahren bedeutet

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit Pool-Anteilen statt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 515.41 USD. Wer vor 5 Jahren 10’000 USD in die Pool-Aktie investiert hat, hat nun 19.402 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 30.10.2026 3’995.85 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 205.95 USD belief. Damit wäre die Investition 60.04 Prozent weniger wert.

Die Marktkapitalisierung von Pool belief sich zuletzt auf 7.37 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch