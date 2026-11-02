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02.11.2026 16:02:20
NASDAQ Composite Index-Papier Pool-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Pool von vor 5 Jahren bedeutet
Das wäre der Verlust bei einem frühen Pool-Investment gewesen.
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit Pool-Anteilen statt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 515.41 USD. Wer vor 5 Jahren 10’000 USD in die Pool-Aktie investiert hat, hat nun 19.402 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 30.10.2026 3’995.85 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 205.95 USD belief. Damit wäre die Investition 60.04 Prozent weniger wert.
Die Marktkapitalisierung von Pool belief sich zuletzt auf 7.37 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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