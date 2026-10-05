Pool Aktie 2566797 / US73278L1052
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05.10.2026 16:02:15
NASDAQ Composite Index-Papier Pool-Aktie: So viel Verlust hätte ein Pool-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Vor Jahren in Pool eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.
Pool-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Pool-Papier an diesem Tag 440.41 USD wert. Bei einem Investment von 1’000 USD in Pool-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2.271 Pool-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 02.10.2026 366.52 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 161.42 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 63.35 Prozent vermindert.
Pool wurde jüngst mit einem Börsenwert von 5.87 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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