NASDAQ Composite Index-Papier Photronics-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Photronics-Investment von vor einem Jahr verdient

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit der Photronics-Aktie statt. Zum Handelsende stand das Photronics-Papier an diesem Tag bei 24.73 USD. Wer vor 1 Jahr 1’000 USD in die Photronics-Aktie investiert hat, hat nun 40.437 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 22.09.2026 1’230.08 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 30.42 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 23.01 Prozent erhöht.

Photronics war somit zuletzt am Markt 1.73 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch