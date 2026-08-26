NASDAQ Composite Index-Papier Photronics-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Photronics-Investment von vor einem Jahr verdient

Vor 1 Jahr wurden Photronics-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Photronics-Aktie bei 22.27 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 4.490 Photronics-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 131.66 USD, da sich der Wert eines Photronics-Anteils am 25.08.2026 auf 29.32 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 31.66 Prozent.

Am Markt war Photronics jüngst 1.74 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch