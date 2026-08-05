Photronics Aktie 962340 / US7194051022
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05.08.2026 16:02:26
NASDAQ Composite Index-Papier Photronics-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Photronics-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Vor Jahren in Photronics eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 3 Jahren wurden Trades Photronics-Anteilen via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 25.79 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 3 Jahren, besässe man nun 3.877 Photronics-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 04.08.2026 auf 32.61 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 126.44 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 26.44 Prozent vermehrt.
Der Börsenwert von Photronics belief sich jüngst auf 1.85 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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