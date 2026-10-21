NASDAQ Composite Index-Papier Photronics-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Photronics von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit Photronics-Anteilen statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 24.39 USD. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Photronics-Aktie investiert, befänden sich nun 410.004 Photronics-Anteile in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 20.10.2026 gerechnet (28.62 USD), wäre die Investition nun 11’734.32 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 17.34 Prozent angewachsen.

Photronics wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1.67 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch