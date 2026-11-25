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25.11.2026 16:02:23
NASDAQ Composite Index-Papier Photronics-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Photronics von vor 3 Jahren abgeworfen
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Photronics-Aktie Investoren gebracht.
Am 25.11.2023 wurde das Photronics-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 21.37 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in das Photronics-Papier investiert hätte, befänden sich nun 46.795 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 24.11.2026 1’147.40 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 24.52 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +14.74 Prozent.
Insgesamt war Photronics zuletzt 1.56 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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