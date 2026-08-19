NASDAQ Composite Index-Papier Photronics-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Photronics von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor 10 Jahren wurde das Photronics-Papier an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 9.02 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1’108.647 Photronics-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 35’343.68 USD, da sich der Wert eines Photronics-Papiers am 18.08.2026 auf 31.88 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 253.44 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von Photronics belief sich jüngst auf 1.99 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch